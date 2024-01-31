美切斷對烏援助 CIA稱恐讓中對台更具侵略性

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國中央情報局局長勃恩斯今天指出，烏克蘭2024年可能面臨與俄羅斯艱難的戰爭，他也認為切斷美國對烏國的援助，恐讓中國對台灣採更具侵略性的立場。

在美國知名雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）網站上的文章中，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）表示，烏克蘭可能會藉由深入前線進行打擊，來增加俄羅斯為戰爭耗費的成本。

前美國駐莫斯科大使勃恩斯表示，這場戰爭已開始削弱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的權力，並稱如果中國看到美國對烏克蘭支援減弱，可能會對台灣採取更具侵略性的立場。

他也表示，對烏克蘭提供支援，可能會緩和中國對美國「最終衰落」的看法，並傳遞「美國決心幫助台灣」的重要訊息。

他指出：「要重啟中國對美國無能的看法並激起中國的侵略性，最有把握的方法之一，就是放棄支援烏克蘭。」

勃恩斯寫道：「今年在烏克蘭戰場，將可說是艱難的1年。對美國來說，在這個關鍵時刻退出衝突，並切斷對烏克蘭的支援，將是個歷史性的烏龍。」

他還表示：「烏克蘭的挑戰是要挫挫蒲亭傲氣，並展現俄羅斯讓衝突持續的高昂代價。不僅要在前線有所斬獲，還要對後方進行更深入的打擊，並在黑海（Black Sea）取得穩定發展。」

美國拜登政府禁止烏克蘭朝俄羅斯境內發射美國提供的武器，並拒絕烏克蘭提出需要高機動性多管火箭系統（HIMARS）的請求。

拜登政府官員說：「美國不讓或不鼓勵在俄羅斯境內發動攻擊。」

在美國國會中，儘管有些資深共和黨人支持美國繼續金援烏克蘭，但其他右翼共和黨人反對。

自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美國國會已經批准援助烏克蘭超過1100億美元，但2023年1月共和黨取得眾議院優勢以來，就沒再通過新的資金援助烏克蘭。

勃恩斯寫道，蒲亭可能威脅動用核子武器，「完全忽視升級風險是愚蠢的，但受到不必要的恐嚇也同樣愚蠢」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130131