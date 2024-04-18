涉向李善均供藥醫師 控證詞造假

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）已故韓國演員李善均去年因涉嫌吸毒遭警方調查，在此案中涉嫌向李善均提供毒品的醫師, 今天在法院審理時控訴提供相關證詞的娛樂場所員工為爭取減刑說謊。

仁川地方法院今天就43歲醫師A男涉嫌違反毒品管理相關法律的案件開庭審理，A男指出，警方之所以會展開調查都是源於涉毒的30歲娛樂場所員工B女證詞，但他認為B女是為了減刑才供稱向李善均提供毒品。

A男主張，搜查當局在未取得客觀證據的狀況下就急著對李善均進行強制搜查，因毛髮檢驗結果呈陰性而被批評調查失當；搜查當局為了平息輿論，加上B女希望藉此爭取減刑，推測B女在搜查當局要求下進行陳述。

他也指出，B女對於從A男手上取得藥品的時間與數量相關證詞一直改變，主張「B的陳述根本不可信」。

A男在上個月舉行的第一次公開審理中否認向B女提供毒品，但B女透過辯護律師承認所有公訴罪嫌。A男涉嫌在2022年12月至2023年8月為止，3度向B女提供安非他命與K他命；據韓聯社報導，B女向警方供稱，A男以生日禮物名義送她安非他命等藥品。

包括吸毒在內，B女共有6次前科，目前因涉嫌3次吸毒及向李善均恐嚇詐財遭拘留起訴。但在4日法院就恐嚇詐財的案件開庭審理時，B女拒絕將接受檢方調查時做成的文件列為證物，並主張另一名涉案C女陳述內容與事實不符，不過並未說明具體理由。

B女涉嫌在去年9月聲稱「不知道哪來的駭客說要暴露我們的關係，好像得用錢封口」，向李善均索要3億韓元（約新台幣731萬元）；約隔一個月後，C女又直接連絡李善均，索要1億韓元，最後得手5000萬韓元。

經過後續調查，警方發現B女聲稱的「不知名駭客」即是跟她同住一間公寓，平時往來甚密的C女。C女得知B女吸毒及與李善均過從甚密後，便透過非法管道取得的手機號碼進行敲詐，但沒能從B女手中拿到錢，才轉為直接威脅李善均。

李善均去年10月因A女指控他多次使用大麻及K他命，遭警方調查，李善均方也指控A女及B女對他恐嚇敲詐3.5億元。接受3次公開調查的李善均對吸毒指控表示冤枉，後於去年12月27日輕生離世。（編輯：陳承功）1130418

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