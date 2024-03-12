非法輸入藥品 外交官夫判刑計10年11月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北12日電）駐汶萊代表史亞平的丈夫郝治華涉嫌輸入、販賣未經核准許可的抗老化針劑，更一審判刑合計10年11月，經最高法院駁回上訴定讞，實際執行的刑度將由檢方向法院聲請決定。

另一方面，郝治華一併遭起訴以含有聚丙烯醯胺成分物質的成分，佯稱是玻尿酸為多名被害人隆乳，違反刑法詐欺取財、藥事法未經核准擅自輸入醫療器材等罪，先前已連同其他犯行經裁定應執行2年8月定讞。

一審台中地方法院判決指出，時任台中市醫美診所院長的郝治華於民國98年至101年間，指示員工向德國公司購買未經衛生主管機關核准許可的藥品，並製作抗老化療程計畫推銷施打針劑，平均一針劑價格為新台幣1萬7000元至2萬元不等。

一審認定，郝治華犯藥事法的輸入禁藥、販賣禁藥等罪，共計28罪，判處計有期徒刑13年11月。案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。

二審認為，依食藥署意見，尚不足以認定德國公司販售的液體成分，為藥事法規定的足以影響人體結構及生理機能的藥品，原審判決有違誤，撤銷原判決，改判郝治華無罪。

檢察官上訴三審，最高法院撤銷發回更審。台中高分院更一審審理後認定，郝治華對外宣稱德國Vitorgan液體成分具抗老化療效，並擬具療程做侵入行為，符合藥事法規定的使用於診斷、治療、減輕或預防人類疾病的藥品。

更一審並認為，本案自第一審繫屬日起已逾8年未能判決確定，依刑事妥速審判法規定減刑，並撤銷原判決改判。

更一審審酌，郝治華明知輸入並販賣禁藥，先前已有相同犯行，依輸入禁藥與販賣禁藥共28罪，判處計10年11月徒刑。郝治華不服判決，提起上訴，最高法院認為，更一審判決調查完備，日前駁回上訴定讞。（編輯：蕭博文）1130312