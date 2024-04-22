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土航客機搞錯降落跑道 羽田機場及時察覺未釀禍

2024/4/22 14:48
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（中央社東京22日綜合外電報導）一架土耳其航空公司客機4月20日晚間降落日本東京羽田機場途中偏離航道，朝著與管制員指示相異的跑道飛行，所幸管制員及時察覺並指示土航飛機重飛，未釀成事故。

綜合共同社、讀賣新聞報導，日本國土交通省（簡稱國交省）已經要求土耳其航空公司（Turkish Airlines）提出詳細報告，並防止類似事件再度發生。

根據國交省相關人士透露，4月20日晚間7時15分左右，羽田機場管制員指示這架從土耳其伊斯坦堡飛往羽田機場的土航198號班機從機場東方的東京灣上空降落在B跑道。

不料，這架土航客機大約在距離機場約10公里外的千葉縣浦安市外海上空，機首朝著西南方向飛往羽田機場D跑道。

而這架客機當時已經下降到高度約300公尺，所幸羽田機場管制員及時察覺，並指示土航重飛。而土航198號班機重飛之後，於當晚7時40分左右順利降落羽田D跑道。

當時羽田機場D跑道上已經有先降落的客機，目前初步研判兩機似乎保持著安全距離。

土航客機2023年9月也曾經發生偏離航道事件，當時土航一架飛機從羽田機場出發後偏離正確航道，誤闖位於日本東京鬧區的東京鐵塔等地上空，所幸這起事件並未引發事故。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130422

#土航
#日本
#羽田機場
#國交省
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