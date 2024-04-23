日本海鷹直升機失事 NHK：共享位置系統未連結

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（中央社東京23日綜合外電報導）關於日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機4月20日深夜在訓練時失事，日本放送協會（NHK）訪問防衛省消息人士得知，當時這2架直升機共享位置資訊的系統並未連結。

4月20日深夜，日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機在反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，當時兩機上各搭載4名乘員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明。海上自衛隊在這起事件後已經回收飛航資料紀錄器（FDR），正在分析FDR數據。

日本富士新聞網（FNN）報導，防衛大臣木原稔今天表示，美軍也將投入搜救任務，「根據現場需求，美國海軍1架P-8巡邏機將參加搜索與救難行動」，受海流影響將擴大搜索範圍。

發生事故的海域水深約5500公尺。木原今天表示，將使用海上自衛隊的海洋測量艦查明可能已經沉到海底的主要殘骸位置。

木原昨天透露，已成功讀取2架海上自衛隊失事的SH-60K海鷹直升機的FDR數據，並稱「目前沒有數據顯示直升機在飛行途中出現異常」，仍在分析失事原因。

NHK報導，根據海上自衛隊，SH-60K海鷹直升機搭載一種系統，藉無線電波連結即時共享目標、彼此位置等資訊。

防衛省的消息人士透露，當不止1架SH-60K海鷹直升機同時飛行之際，這種系統基本上就會運作，而且若互相接近時警報聲就會響起以避免碰撞。飛行人員也會透過目視、雷達的資訊確認彼此位置。

海上自衛隊表示，2架直升機當時很可能在空中發生碰撞，正持續搜索下落不明的人員，以及調查系統為何未連結。

此外，海上自衛隊指出，SH-60K海鷹直升機的FDR裝在機體左後方外側，若施以水壓時會自動從機身分離並浮在水面上。

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海鷹直升機的FDR是直徑43公分、高19公分的筒狀物，分離後除了用無線電發送位置訊息外，還會發出白光。這次失事後這些功能正常運作，因此搜索人員能及早發現FDR。

讀賣新聞報導，失事當時總共有3架SH-60K海鷹直升機正在接受訓練，其中2架為這次墜海的直升機，而海自的事故調查委員會也將聽取未失事海鷹直升機內機組人員的說法。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130423