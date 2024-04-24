越南民眾呼籲全民公投 10人被判4年至13年刑期

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南嘉萊省人民法院23日以「煽動顛覆人民政權罪」，判處10名被告4年至13年的有期徒刑。報導指出，這些人因為呼籲全民公投與散布「敵對勢力」的說詞及試圖推翻政府而獲罪。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，嘉萊省（Gia Lai）人民法院判處67歲潘氏草（Phan Thi Thao）及50歲謝文兆（Ta Van Trieu）13年有期徒刑；其餘被告則分別獲判12年至4年。

根據起訴書，他們加入一個由陶明君（Dao Minh Quan）所成立名為「越南臨時國家政府」的組織，從2020年起開始透過YouTube、臉書（Facebook）傳播「越南第三共和國憲法」，呼籲民眾進行公投及註冊成為組織成員。

起訴書指控，潘氏草等人還進行宣傳，鼓勵民眾破壞越南國家穩定與永續發展，以達到推翻政府的目的，並充分利用社群網路和通訊軟體蒐集、宣傳、分享「敵對勢力」的論述與說詞。

人權觀察（HRW）4月22日在官網發布文章，敦促聯合國各成員國應該在聯合國人權理事會即將對越南人權紀錄審查之際，向河內當局施壓，要求越方停止打壓異議與各項公民基本權利。

聯合國人權理事會將於5月7日針對越南人權狀況進行第4輪普遍定期審查（UPR），人權觀察趁機提出這項呼籲。

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人權觀察指出，越南現在有超過160人因為批評越南政府而被拘留，所有國內媒體都受到越南共產黨的控制，越南關押記者的人數高居全球第3，民眾在網路發布或分享批評政府的文章恐面臨長期監禁。

越南外交部副部長杜雄越（Do Hung Viet）4月15日召開記者會，闡述越南為保障人權所做的努力，並強調越南與世界各國之間其中一項基本原則就是尊重彼此的政治制度。（編輯：陳惠珍）1130424