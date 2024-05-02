高鐵連接洛杉磯到賭城 選定西門子純電列車

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）連結大洛杉磯地區到「賭城」拉斯維加斯的高速鐵路近日動土，高鐵公司Brightline今天宣布，使用西門子製造的全電、零排放列車。

負責營運和管理這條高鐵的Brightline公司今天宣布，向德國製造商西門子交通運輸公司（Siemens Mobility）購買10組「美國先鋒220型」（America Pioneer 220）列車，每組7節車廂。

西門子過去曾與Brightline公司合作，生產在佛羅里達州連結邁阿密到奧蘭多的柴電列車。

拉斯維加斯評論報（Las Vegas Review-Journal）報導，每組列車7節車廂可供434到450名乘客搭乘，往返拉斯維加斯（Las Vegas）到洛杉磯東邊郊區的蘭喬庫卡蒙加（Rancho Cucamonga），全長218英里（約351公里）。

這條連接南加州到賭城的高鐵預計2028年啟用，這批車廂為零排放的純電列車，最高時速可達220英里（354公里）。西門子除了製造列車，也將負責30年維修保養計畫，設施位在內華達州南部，預計提供當地工作機會。

這條高鐵總共耗資120億美元，由民營鐵路公司Brightline興建，獲得美國政府30億美元（約新台幣940億元）資金，其他90億美元透過民間資金和債券籌措。

從南加州大洛杉磯地區開車到拉斯維加斯，交通順暢大約4小時，但若遇上週末假日塞車時段，時間可能長達8小時。未來高鐵通車之後，乘車時間縮短為2小時。（編輯：陳承功）1130502