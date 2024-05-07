歐盟提議用俄凍結資產軍援烏克蘭 德國總理贊成

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（中央社拉脫維亞首都里加6日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，俄羅斯凍結資產產生的收入中，約90%應用於替烏克蘭採購武器，贊成歐洲聯盟（EU）稍早提出以俄國資產孳息來加強烏克蘭國防的提議。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在拉脫維亞首都里加（Riga）與波羅的海3小國政府成員會面後對記者表示：「重要的是，我們還同意這筆錢不僅可用於在歐盟購買武器，還可以用於在全球範圍內購買武器。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今年3月提議，將從俄羅斯在歐洲被凍結資產產生的收入，轉移90%到歐盟運作的一個為烏克蘭武器提供資金的基金中。

俄羅斯在西方的所有固定資產，約有70%存放在比利時歐洲清算銀行（Euroclear）中，該機構擁有相當於1900億歐元的俄羅斯中央銀行證券和現金。

蕭茲表示，德國和3個波羅的海國家正在推動迅速擴大歐洲武器生產，他說，彈藥和防空系統的生產已經增加。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）表示，歐洲國防工業正面臨融資問題和長期產能的不確定性，但她對德國最大軍火製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）在立陶宛建廠的計畫持樂觀態度。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130507