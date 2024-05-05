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歐洲議員遇襲受重傷 德總理譴責

2024/5/5 11:09
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（中央社柏林4日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，德歐主要政界人士紛紛出面譴責這起攻擊。

法新社報導，蕭茲譴責這次攻擊是對民主的「威脅」，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也發言示警。

警方表示，德國執政黨社會民主黨（SPD）籍歐洲議會議員埃克（Matthias Ecke）昨天晚間在東部城市德勒斯登（Dresden）張貼歐盟選舉海報時，遭到4名身分不明的攻擊者毆打。

社會民主黨表示，41歲的埃克遇襲後「受了重傷」，需要接受手術。警方證實他需要住院治療。

蕭茲今天在柏林（Berlin）表示，「民主受到這類行為的威脅」，他表示，這類攻擊是「人們相互對抗所營造的言論與氛圍」所造成的，「我們絕不能接受這種暴力行為…我們必須一起抵抗」。

波瑞爾同樣在社群媒體X發文譴責。

他寫道：「我們目睹了針對民意代表的不可接受的騷擾事件，和不斷成長的極右極端主義，這讓我們想起了過去的黑暗時代。」

「這是不能容忍或輕忽的。我們都必須捍衛民主。」

調查工作由國家保護部門率領，凸顯出警方懷疑背後有政治關係。

內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中表示，距離6月歐洲議會選舉僅短短幾週，「如果確定發生了有政治動機的攻擊事件，那麼這種重大的暴力行為也將是重大的反民主行為」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130505

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