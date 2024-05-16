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洛杉磯郡訂西貢淪陷日表揚珍芳達 越南裔抗議

2024/5/16 08:31（5/16 08:46 更新）
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洛杉磯郡長霍瓦特（Lindsey Horvath）4月30日在會議宣布，每年4月30日為「珍芳達日」，表揚女星珍芳達（Jane Fonda）對環保的貢獻。但因珍芳達過去反戰立場，加上日期正好是越南裔美國人紀念的西貢淪陷日，引發爭議。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月16日
洛杉磯郡長霍瓦特（Lindsey Horvath）4月30日在會議宣布，每年4月30日為「珍芳達日」，表揚女星珍芳達（Jane Fonda）對環保的貢獻。但因珍芳達過去反戰立場，加上日期正好是越南裔美國人紀念的西貢淪陷日，引發爭議。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月16日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）洛杉磯郡近日宣布將4月30日訂為「珍芳達日」表揚女星珍芳達，不過這個日子正好是西貢淪陷日，引發越南裔抗議。

洛杉磯郡長霍瓦特（Lindsey Horvath）4月30日在郡長會議上宣布，每年4月30日是「珍芳達日」肯定珍芳達（Jane Fonda）一生對環保的貢獻。珍芳達在場接受表揚。

洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）報導，越南難民後代的加州州參議員阮珍納（Janet Nguyen）、州眾議員謝德智（Tri Ta）對於洛杉磯郡的這項決定表達反對。

珍芳達過去的反越戰立場，加上4月30日正巧是「西貢淪陷日」，即1975年南越政權垮台，越共攻下西貢的日子，使得洛杉磯郡的這項表揚引發爭議。

越南裔美國人稱1975年4月30日為西貢淪陷日，這天通常也稱為「黑色四月」，象徵著越戰的苦難與流離失所。

珍芳達現年86歲，過去在越戰期間反戰立場鮮明，1972年曾訪問北越，接受越共電台訪問，與北越士兵砲台合照。這段往事在越戰退伍軍人、越南裔難民心中留下負面形象。

對於越南裔州議員聯合表達抗議，洛杉磯郡長發言人回應「為了尊重社區的聲音」，已經決定把「珍芳達日」改期，在4月「地球月」期間選定另一個日期表揚她。

郡長發言人表示，選定4月30日並非刻意，僅是因為當天是郡長會議的開議日期。（編輯：陳惠珍）1130516

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