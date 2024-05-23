維吾爾組織：維族在法國遭恐嚇 中國是幕後黑手

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）維吾爾組織在今天提交的法律訴訟中表示，法國的維吾爾社群面臨中國政府相當於「鎮壓」的「恐嚇和騷擾」。

法新社報導，歐洲維吾爾研究所（IODE）表示，中國國家主席習近平本月稍早訪法期間，恐嚇行為加劇。

歐洲維吾爾研究所在聲明中指出，北京是「針對法國維吾爾僑民以及支持維吾爾志業者恐嚇、騷擾和反覆威脅行為的幕後黑手」。

報告還說，此類行為「正以令人擔憂的速度倍增且更加系統化」。

歐洲維吾爾研究所表示，「習近平主席5月初對法國進行正式訪問期間，國際鎮壓加劇」。

習近平此行是為了慶祝與巴黎建交60週年，他在艾里賽宮（Elysee Palace）受到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）歡迎，並在庇里牛斯山（Pyrenees）享用了傳統餐點。

馬克宏和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）試圖說服習近平放棄與俄羅斯總統蒲亭的密切夥伴關係；自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，中俄夥伴關係變得更加緊密。

歐洲維吾爾研究所提及中國騷擾的具體指控，包括5月5日習近平訪法期間，巴黎一場戲劇演出被干擾一事。

聲明指出：「主辦單位受到疑似由中國安全部門策劃的多個團體恐嚇。」

歐洲維吾爾研究所另表示，「2020年10月來到巴黎的難民」古力巴哈（Gulbahar Jalilova）5月8日在公寓外遭到「中國特工」恐嚇甚至綁架。

歐洲維吾爾研究所表示：「這些做法對法國維吾爾社群的身心健康產生巨大影響。」

法國「世界報」（Le Monde）本週報導，法國國內安全總局（DGSI）和巴黎警方已確認，「隸屬安全部門的中國國家特工…5月8日對一名維吾爾族背景的政治難民進行『恐嚇行動』但宣告失敗」。

中國駐巴黎大使館今天在官網發文，將該報導斥為「假新聞」、「錯誤百出」、「明顯偽造」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130523