日本抗議「火坑說」 中國回應若阻統一將付代價

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（中央社台北23日電）中國駐日大使吳江浩表示「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」，日本已對「極不恰當」言論提出抗議。中國外交部今天回應稱，若有人執意阻撓中國統一，將付出沉重代價。

據澎湃新聞今日報導，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會時，針對中國駐日大使吳江浩20日表示的「火坑」涉台說，作出上述回應。

汪文斌表示，日方一些人近期在涉台問題上消極動向頻出，並持續鼓噪「台灣有事就是日本有事」荒謬且危險的論調，嚴重違背中日四個政治文件精神和日方所作承諾。

汪文斌進一步強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線，「如果有人執意干涉中國內政，阻撓中國統一，必將付出沉重代價。」

汪文斌稱，「吳江浩大使的有關表態基於事實，義正詞嚴，語重心長，完全是正當必要的」。

中國駐日大使吳江浩20日在中國駐日大使館舉辦的一項座談會上，指稱日本國會議員組團參加賴清德總統就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」

對此，日本政府發言人、官房長官林芳正22日在例行記者會中批評吳江浩言論極不適當，並已向中方提出嚴正抗議。

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駐日代表謝長廷22日也針對此事於臉書（facebook）發文表示，中共近年號稱戰狼，到處霸淩挑釁他國，以致在國際社會形象驟降，科技被制裁、經濟被抵制，發展受挫，問題叢生，人民往外移或逃亡者日眾。

謝長廷在文中提到，一個負責任的政府應謙虛反省，努力追求和平繁榮，拯救人民於水火之中，而不是處處製造事端，破壞和平和諧，甚至恐嚇日本說如不依其要求，日本人民將被拖入火坑。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130523