力挺以色列 美眾院議長將邀尼坦雅胡赴國會演講
2024/5/24 12:39（5/24 12:43 更新）
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）以哈戰爭持續進行之際，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天宣布，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）即將在美國國會演講。
強生表示：「我們很快會在國會大廈的聯席會議中接待尼坦雅胡總理。」他說，尼坦雅胡這次訪問將標誌著「（美國）對以色列政府的強烈支持」。
以色列本週遭受雙重挫折，其一是歐洲3國承認巴勒斯坦國，另一則是國際刑事法院（ICC）檢察官宣布，他將尋求對尼坦雅胡和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領導人發出逮捕令，因為他們在加薩衝突中犯下戰爭罪，美國國會在此時刻向尼坦雅胡提出邀請。
自去年10月7日哈瑪斯武裝分子跨境突襲以色列而爆發以哈戰爭以來，美國一直是以色列的堅定支持者。
但在加薩平民死亡人數增加下，美國民主黨籍總統拜登不斷敦促尼坦雅胡緩和在加薩的行動，並揚言要對以色列停供武器，但此舉遭共和黨人反對。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130524
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