哈瑪斯聲稱俘虜以色列士兵 以色列否認

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（中央社加薩26日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」聲稱，他們昨天在加薩走廊的埋伏行動中「俘虜」了以色列士兵。以色列則否認了這項說法。

法新社和路透社報導，艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）說，他們在加薩走廊（Gaza Strip）賈巴利亞（Jabalia）難民營的一個地道鎖定以軍，「他們所有成員全數遇害、受傷或被俘」。

烏貝達沒有透露俘虜多少名士兵，也未提出任何可以支持這項說法的證據。

法新社指出，哈瑪斯（Hamas）提供的影像中，可看到1名士兵在地面上被拖行的畫面，並把此人呈現為被俘的以色列人。然而，法新社無法核實影像真實性。

路透社報導說，哈瑪斯釋出了一則影片和多張照片，影片中可看到一個滿身是血的人在地道內被人拖行，照片則可看到軍隊迷彩裝和槍枝。但路透社同樣指出他們無法核實影片人物身分，也無法掌握這個人的性別或目前狀況。

不過以色列軍方在社群平台Telegram澄清，不存在士兵被綁架的事件。

以色列和哈瑪斯在加薩的戰爭迄今打了7個多月。最初是哈瑪斯去年10月7日跨境進入以色列殺害約1200人並擄走約250名人質，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊發動軍事行動，至今造成當地近3.5萬人喪生。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130526