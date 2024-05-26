本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突2/300
首頁 / 國際

哈瑪斯聲稱俘虜以色列士兵 以色列否認

2024/5/26 13:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩26日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」聲稱，他們昨天在加薩走廊的埋伏行動中「俘虜」了以色列士兵。以色列則否認了這項說法。

法新社和路透社報導，艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）說，他們在加薩走廊（Gaza Strip）賈巴利亞（Jabalia）難民營的一個地道鎖定以軍，「他們所有成員全數遇害、受傷或被俘」。

烏貝達沒有透露俘虜多少名士兵，也未提出任何可以支持這項說法的證據。

法新社指出，哈瑪斯（Hamas）提供的影像中，可看到1名士兵在地面上被拖行的畫面，並把此人呈現為被俘的以色列人。然而，法新社無法核實影像真實性。

路透社報導說，哈瑪斯釋出了一則影片和多張照片，影片中可看到一個滿身是血的人在地道內被人拖行，照片則可看到軍隊迷彩裝和槍枝。但路透社同樣指出他們無法核實影片人物身分，也無法掌握這個人的性別或目前狀況。

不過以色列軍方在社群平台Telegram澄清，不存在士兵被綁架的事件。

以色列和哈瑪斯在加薩的戰爭迄今打了7個多月。最初是哈瑪斯去年10月7日跨境進入以色列殺害約1200人並擄走約250名人質，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊發動軍事行動，至今造成當地近3.5萬人喪生。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130526

#哈瑪斯
#以色列
#法新社
哈瑪斯
以色列：國際法院對拉法的裁決未排除所有攻勢支援加薩臨時救援碼頭作業 美軍4船因大浪擱淺
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國際法院下令 要以色列立即停止拉法軍事行動
172.30.142.83
更多編輯台推薦新聞：