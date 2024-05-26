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烏克蘭：俄羅斯空襲哈爾科夫賣場 增至14死43傷

2024/5/26 21:50
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（中央社哈爾科夫26日綜合外電報導）烏克蘭官員今天早上表示，俄羅斯昨天空襲烏國第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）一間人潮眾多的五金賣場，造成14死43傷。該市昨天總共遭遇2起空襲。

路透社報導，哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）昨天下午在國家電視台表示，2枚導引炸彈擊中哈爾科夫市住宅區的Epicentr五金賣場。

空襲引發賣場熊熊大火，滾滾黑煙飄升至數百公尺高。

當地檢察官辦公室表示，這起事件造成43人受傷，並補充說死者當中有10人身分尚未確定。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，炸彈襲擊時五金賣場內約有120人，「這次襲擊針對有許多人的購物中心，這顯然是恐怖主義」。

此外，昨天傍晚1枚飛彈擊中哈爾科夫市中心一棟住宅，造成人員受傷，截至今天早上為止，傷者增加至25人。

救難人員疏散周遭公寓大樓的居民，一些傷者臉上還帶著血跡。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130526

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