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俄羅斯空襲賣場6死40傷 澤倫斯基：卑鄙

2024/5/26 08:38
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（中央社烏克蘭哈爾科夫25日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天空襲烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）一間五金賣場，造成至少6人死亡、40人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基以「卑鄙」形容這次空襲。

綜合法新社與路透社報導，哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在即時通訊軟體Telegram表示，兩枚俄羅斯炸彈擊中賣場造成6人「當場死亡」、40人受傷、16人失蹤。

西涅古波夫稍早於發布在Telegram的影片中表示，其中2名罹難者「是在賣場工作的男性」員工。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，炸彈襲擊時，五金賣場內約有120人。

泰芮可夫說：「這次襲擊針對的是購物中心，那裡有很多人，這顯然是恐怖主義。」

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促世界領袖提供烏克蘭「足夠的空防保護」，以「防止這類恐怖攻擊」。

澤倫斯基說，「今天在光天化日之下，俄羅斯對我們的哈爾科夫市再次發動殘酷攻擊，目標是一間建築物內的賣場。」

他並直指2022年2月下令軍隊全面入侵烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「只有像蒲亭這樣的瘋子，才有能力以如此卑鄙的方式殺害和恐嚇人民。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏） 1130526

#西涅古波夫
#蒲亭
#澤倫斯基
澤倫斯基
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