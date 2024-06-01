曼谷同志驕傲大遊行 民眾引頸期盼同婚合法化

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）6月是全球的同志驕傲月，曼谷同志驕傲大遊行今天下午在街頭熱鬧登場。由於泰國同婚合法化可能在今年實現，參與活動的泰國民眾都很期待，「泰國人等這個法案已經等了10年了。」

今年的曼谷同志驕傲月（Pride Month）重點活動是今天在暹羅區（Siam）的同志驕傲大遊行（Pride Parade）。多個泰國LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體組成的主辦單位希望把同志驕傲大遊行打造成像潑水節或水燈節如此知名的傳統活動。

此外，今年活動擴大舉辦，有展覽和演唱會等，活動更不只限於曼谷，全泰國各地都有城市響應。

今年的同志驕傲月對泰國的LGBTQ社群來說意義更不同，因為去年新政府上台後，由為泰黨（Pheu Thai）領軍組閣的政府落實選前承諾，力推同婚合法化。

今天的遊行從國家體育館（National Stadium）出發，上千名民眾高舉著象徵多元的彩虹旗或是彩虹意象的各式小物，一路遊行到尚泰世界（Central Wrold）前。其中最顯眼的就是一幅長約百公尺覆蓋住道路的彩虹旗，上百民眾抬著旗幟往前行，氣氛歡樂又熱鬧。

2024年泰國平權小姐（Miss Equality Thailand）嬋雅帕（Chanyaphat Sukchan）接受中央社訪問表示，如果今年泰國同婚合法化，這不論對泰國民眾或是對LGBTQ社群來說都是很重要的事情。她以自己為例，她和伴侶在處理財產上就可以享有和異性婚姻一樣的權利，「泰國人等這個法案已經等了10年了。」

為跨性別者出聲的普吉安達曼力量（Andaman Power Phuket）成員Vickky表示，同婚法案對跨性別者來說非常重要，這讓他們可以照顧彼此，可以享有和其他人一樣的權利，今年泰國有33個府舉行了同志驕傲遊行，她希望政府聽到了LGBTQ族群的聲音。

同樣為跨性別者發聲的泰國姊妹基金會（Sisters Foundation Thailand）成員提提雅努（Thitiyanun Napkor）表示，她很高興看到今天的遊行不只是LGBTQ社群的人來參加，而是得到很多民眾的支持，還有人攜家帶眷參加。

提提雅努表示，不只是同婚法案，她們接下來將力推性別認同法（Gender Recognition Law），希望政府立法，保障跨性別者的權利。

泰國眾議院3月底通過歷史性的法律修正草案，修改民事和商事法（Civil and Commercial Code）草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產和領養小孩上，可享有和異性戀婚姻一樣的權利。

民事和商事法修正草案目前正在等待參議院通過，參議院後再交由泰王同意，接著法案公布在王室公告後再等120天，法律才正式生效，預計今年底前，泰國同婚可以宣告正式上路。（編輯：高照芬）1130601

6月是全球的同志驕傲月（Pride Month），曼谷同志驕傲大遊行1日下午在鬧區街頭登場，年長的同性伴侶也上街參與遊行。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年6月1日

6月是全球的同志驕傲月（Pride Month），曼谷同志驕傲大遊行1日下午在鬧區街頭登場，由於泰國今年有很高的機率同婚會合法化，民眾因此穿上婚紗參與遊行。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年6月1日