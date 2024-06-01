美國加強制裁俄羅斯力道 劍指中國企業及金融機構

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維吉尼亞州華盛頓鎮31日綜合外電報導）美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今天說，美國與其他國家可能會因為北京支持俄羅斯對烏克蘭戰爭，而對中國企業和金融機構採取措施。

路透社報導，美國拜登政府加強對中國支持莫斯科的警告，並在去年12月發布行政命令，威脅將對協助俄羅斯規避西方制裁的金融機構祭出懲罰措施。

當被問到中國領導階層和銀行是否會成為目標時，康貝爾告訴媒體：「我認為我們主要關注的是那些系統性參與支持俄羅斯的中國企業…我們也密切關注金融機構。」

康貝爾是在和日本外務省事務次官岡野正敬、韓國外交部副部長金洪均會談開始前發表談話。面對中國、北韓及俄烏戰爭等共同疑慮，美日韓已經加強合作。

康貝爾本週稍早說，歐洲和北大西洋公約組織（NATO）國家亟需向中國發出共同關切的訊息。

美國國務院發布新聞稿表示，康貝爾昨天會見中國外交部副部長馬朝旭，並向他提出對於北京支持俄羅斯國防工業基礎削弱歐洲安全，美國嚴正關切。

康貝爾表示，他與岡野正敬、金洪均的會談將為今年稍後的美日韓領導人峰會鋪路。他說日期尚未確定，但會議是「優先事項」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130601