中國網紅在日「靖國神社」石柱塗鴉 當地警方調查

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（中央社台北2日電）中國社群微博流傳一段影片，中國網紅「鐵頭」拍攝自己1日在日本東京靖國神社入口處，在一根刻有「靖國神社」四字的石柱上塗鴉，用英文寫上「廁所」，聲稱是報復日本排出核處理水。日本警方已展開調查。

根據在微博流傳的影片，「鐵頭」對著鏡頭表示，「面對日本政府允許排放污水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

影片的字幕寫上，事發在6月1日，「鐵頭」爬上靖國神社入口處一根刻有「靖國神社」四字的石柱，向石柱撒尿，之後用紅色噴漆在石柱上寫上英文「Toilet」（廁所），然後離去。

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央視新聞1日報導，當地時間1日早上，有行人報警稱，位於日本東京的靖國神社的石柱被人塗鴉。據相關人士透露，經日本警方現場確認，靖國神社入口附近刻有「靖國神社」四個字的石柱上，被人用紅色噴漆寫了英文的「廁所」一詞。

報導表示，目前警方正在對相關情況展開進一步調查。從央視的影片可見，該石柱被塗鴉的部份，已被布條遮蓋。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1130602