日本旅遊書封被揭有靖國神社圖 中國出版社停售

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（中央社台北14日電）由中國大連理工大學出版社出版的日本旅遊書「日本旅行，一本就夠」，封面右下角印有日本靖國神社的圖片，出版社今天表示存在管理及把關問題，該書已停售，將回收及銷毀，並會追究責任。

中共中央政法委員會微信公眾號「中央政法委長安劍」14日刊文表示，有網友12日反映，有一本日本旅遊攻略書籍疑似使用靖國神社作封面。據悉，該本書籍為「日本旅行一本就夠」（第二版）。

文章表示，13日中午該書在多個圖書網購平台上仍有庫存，商品頁面顯示，該書封面右下角印有與靖國神社一致的圖片。同日下午2時許再在圖書網購平台搜索該書，顯示「商品已下架」。

文中引述該書的出版社大連理工大學出版社14日發出的通告，指近日網上反映在2014年出版的「日本旅行，一本就夠」一書存在圖片選取不當問題，該社高度重視，認真審查，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。

通告表示，目前該書已停止發行銷售，並採取多種方式回收及銷毀。

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通告指出，這起事件暴露了該社在出版管理方面存在嚴重問題，將嚴肅追究相關責任人責任，會深刻吸取教訓，切實把好圖書導向關、質量關，堅決杜絕類似問題出現，感謝社會各界和讀者監督。

靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，歷年來只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國強烈反彈，曾參訪靖國神社的藝人也會遭到中方抵制。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120314