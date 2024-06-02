奧本海默之孫訪日本廣島 祈願世界更加和平

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（中央社東京2日綜合外電報導）主導研發被稱為原子彈之父的奧本海默（Julius Robert Oppenheimer），其孫查爾斯．奧本海默（Charles Oppenheimer）昨天首度造訪曾遭原爆的日本廣島，祈願世界更加和平。

日本讀賣新聞報導，定居美國舊金山的49歲查爾斯到訪時，在86歲原子彈爆炸受害者小倉桂子陪同下，參觀了廣島和平紀念公園內的七大工業國集團（G7）廣島峰會紀念館，也熱情地向小倉提出許多有關原爆當時狀況等問題。

2023年5月在廣島舉行的G7峰會上，小倉曾向各國領袖分享原爆經驗，並獲得美國總統拜登贈送筆記本。查爾斯昨天在小倉手中這本筆記本上，寫上祈願世界更加和平的文字。

查爾斯對於能跟小倉會面感到「很感動」，也表示看到廣島的城市能從嚴重戰爭及轟炸後恢復到現在美麗樣貌，讓人感受到希望。

談到俄羅斯侵略烏克蘭陷入長期化等世界緊張情勢，查爾斯說，必須避免走向核戰，至於如何朝廢除核武器邁出建設性的步伐，應該從各國對話開始。

小倉說，聽說查爾斯背負「奧本海默」之名十分辛苦，她也是花了數十年才能跟大家分享原爆體驗，「即使只是歷史的一點，但我能感受到彼此間是相互連結的」。

查爾斯此行訪日主要是演講及與原爆被害人會面，結束廣島行程後，明天將轉往東京的一橋大學演講，並在日本記者俱樂部舉行記者會。（譯者：黃名璽）1130602