本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投某國小棒球教練近10年涉猥褻22少年 共犯68罪遭起訴
首頁 / 國際

東京澀谷祭出夜間室外禁酒令 預計10月上路

2024/6/4 14:31（6/4 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為減少酒後亂象，日本東京澀谷將祭出夜間室外禁酒令，預計10月上路。圖為澀谷街頭。（中央社檔案照片）
為減少酒後亂象，日本東京澀谷將祭出夜間室外禁酒令，預計10月上路。圖為澀谷街頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本東京熱門觀光區澀谷為減少酒後亂象，將從每天晚間6時至隔天清晨5時禁止在街頭或公共空間飲酒，新措施預計10月上路。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本的法定飲酒年齡為20歲。澀谷是東京都內的自治區，可自行制定地方規範。

澀谷區區長長谷部健日前告訴媒體：「我們去年一直在加強巡邏和相關行動，但聽到有人說『規定說可以飲酒，不是嗎？』我們希望透過制定新規傳達本區想法，包括在巡邏期間宣導，我們寧願民眾在餐廳內享用酒水。」

對當地居民來說，這項消息或許並不令人意外。

澀谷區去年秋天禁止萬聖節相關活動，包括禁止在酒吧和餐廳外飲酒。一般認為酒後亂象叢生是當局祭出禁令的主因。長谷部健表示，當地商家支持去年10月的規定，並在背後推動變成永久規定。

澀谷區去年10月在聲明中說：「觀光公害（overtourism，又譯超限旅遊）造成的損害已經很嚴重，當街飲酒、與當地居民發生爭執、亂扔大量空罐空瓶等情事造成財產損失。」

澀谷區有許多熱門景點，包括明治神宮、代代木公園，以及號稱全球最繁忙的十字路口澀谷站前十字路口。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130604

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

#東京
#澀谷
#澀谷區
延伸閱讀
日本東京澀谷將祭部分禁酒令 防萬聖夜前後鬧事京都推觀光特急公車分流遊客市民 行經清水寺銀閣寺等景點日本因應觀光公害 河口湖掛黑布阻拍富士山、琵琶湖設鳥居柵欄日本河口湖町公所架黑布禁拍富士山 中國遊客挖洞照樣拍京都祇園立看板禁遊客入小袖小路 違者罰1萬日圓日本富士市設柵欄 阻遊客攻占夢之大橋拍富士山
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：