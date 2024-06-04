東京澀谷祭出夜間室外禁酒令 預計10月上路

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本東京熱門觀光區澀谷為減少酒後亂象，將從每天晚間6時至隔天清晨5時禁止在街頭或公共空間飲酒，新措施預計10月上路。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本的法定飲酒年齡為20歲。澀谷是東京都內的自治區，可自行制定地方規範。

澀谷區區長長谷部健日前告訴媒體：「我們去年一直在加強巡邏和相關行動，但聽到有人說『規定說可以飲酒，不是嗎？』我們希望透過制定新規傳達本區想法，包括在巡邏期間宣導，我們寧願民眾在餐廳內享用酒水。」

對當地居民來說，這項消息或許並不令人意外。

澀谷區去年秋天禁止萬聖節相關活動，包括禁止在酒吧和餐廳外飲酒。一般認為酒後亂象叢生是當局祭出禁令的主因。長谷部健表示，當地商家支持去年10月的規定，並在背後推動變成永久規定。

澀谷區去年10月在聲明中說：「觀光公害（overtourism，又譯超限旅遊）造成的損害已經很嚴重，當街飲酒、與當地居民發生爭執、亂扔大量空罐空瓶等情事造成財產損失。」

澀谷區有許多熱門景點，包括明治神宮、代代木公園，以及號稱全球最繁忙的十字路口澀谷站前十字路口。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130604

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