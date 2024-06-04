以色列：遭來自黎巴嫩火箭彈攻擊 北部森林爆發火災

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（中央社以色列基耶施摩納鎮4日綜合外電報導）以色列當局今天忙著撲滅北部爆發的熊熊森林大火，這場大火是來自鄰國黎巴嫩的火箭彈和無人機攻擊後不久爆發，一鎮居民被迫部分撤離。

法新社報導，以色列警方在聲明中表示，消防單位正在多個單位協助下努力撲滅大火。聲明中還說，東北部基耶施摩納鎮（Kiryat Shmona）幾處民宅的民眾已經撤離。

法新社攝影記者在基耶施摩納鎮看到，大火吞噬了與黎巴嫩接壤的部分地區。加薩戰爭期間，以色列軍隊和伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝組織幾乎每天交火。

以色列軍方表示，已部署增援部隊，支援因火災規模而不堪負荷的消防員。

軍方表示：「6名以色列國防軍（IDF）後備軍人因吸入煙霧而受輕傷，已送醫治療。」

聲明補充說：「部隊已經控制了各地火勢，現階段沒有人員生命受到威脅。」

陸軍北方司令部（Northern Command）領導人昨晚已抵達基耶施摩納鎮，陸軍正在該地區「評估情勢」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，正在與軍方密切注意昨天因從黎巴嫩發射的火箭彈攻擊和無人機墜落而爆發的火災進展。

作為報復，以軍宣布對黎巴嫩南部所謂的真主黨目標進行了空襲。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130604