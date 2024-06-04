奈及利亞全國性罷工 學校機場停擺、電網關閉

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（中央社阿布加3日綜合外電報導）奈及利亞兩大工會在無法與政府達成新的最低工資協議後，發起無限期罷工，學校與公家機關大門深鎖，今天更進一步關閉國家電網與機場，所有航班都將暫停。

法新社報導，奈及利亞這個非洲人口最多的國家，目前正面臨這一代最嚴重的生活成本危機，兩位數的通貨膨脹率，讓許多人無力負擔食物價格。

奈及利亞勞工協會（Nigeria Labor Congress, NLC）及貿易工會協會（Trade Union Congress, TUC）表示，在政府拒絕將最低工資標準提高到每月6萬奈拉（約新台幣1296元）之後，他們呼籲工人罷工。

目前奈及利亞最低薪資為每月3萬奈拉（約新台幣648元），NLC表示希望將最低工資提高至49萬4000奈拉（約新台幣1萬675元）。

經過緊鑼密鼓的協商後，奈國政府今天晚間發表聲明指出，「將致力調升全國最低工資至6萬奈拉」，雙方預計「下週每天舉行會議」，就此問題尋求共識。

奈及利亞總統也在社群媒體平台X上，呼籲工會「繼續沿著談判道路前行」。

法新社記者說，奈及利亞首都阿布加（Abuja）的政府大樓、加油站與法院都已關閉，該市機場也已停擺，外頭還排起了長長的隊伍。

奈及利亞經濟首都拉哥斯（Lagos）也受罷工影響，成群結隊的學童從空蕩蕩的學校步行回家，工人在大門緊鎖的法院外設置糾察線，呼籲其他工人加入罷工行列。

工會也抗議電價上漲，國營的奈及利亞電力傳輸公司（Transmission Company of Nigeria）表示，工人宣稱在夜間關閉國家電網，隨後出現大範圍停電。

奈及利亞聯合航空公司（United Nigeria Airline）也向客戶表示，全國各地機場皆因罷工關閉。奈及利亞的和平航空（Air Peace）也在社群平台X發布聲明警告，航班將「中斷或可能取消」。

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）一年前上任後，終止了燃油補貼並解除貨幣管制，導致汽油價格上漲3倍，奈拉兌美元匯率暴跌，生活成本飆升。

提努布呼籲民眾保持耐心，讓改革發揮作用，並表示此舉有助吸引外資，但這些措施對奈及利亞民眾造成沉重打擊。

奈及利亞聯邦機場管理局（Federal Airport Authority、FAAN）消息人士表示，國內航班已被取消，機場將於4日取消所有航班。

在奈及利亞北部城市卡諾（Kano），公家機關和公立學校關閉，街上的孩子們高呼「不用上學，今天放假！」

工會在31日發布聲明說：「奈及利亞工人是國家經濟支柱，他們應得到反映當前經濟現況、公平且像樣的工資。」

提努布的發言人恩格拉萊（Ajuri Ngelale）同意當前的最低工資「低得不像話」，但表示仍須進行「務實的評估」。

數以千計奈及利亞民眾曾在2月集會，抗議生活成本飆升，而工會先前發起的罷工影響與成果有限。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130604