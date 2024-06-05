封口費案庭審結束 川普要求法官解除禁言令

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（中央社紐約4日綜合外電報導）根據今天公布的文件，美國前總統川普請求法官解除在封口費案審理期間對他下達的禁言令。紐約陪審團日前裁定川普34項罪名全數成立，川普成為首位遭刑事定罪的前美國總統。

綜合法新社與路透社報導，封口費案承審法官莫城（Juan Merchan）在開庭審理之初對川普下達有限度的禁言令，限制川普公開評論陪審員、證人、檢察官和法庭工作人員，後來又將範圍擴大到法官家屬與檢察官家屬。

川普曾因10次違反禁言令而遭曼哈頓法院罰款1萬美元，還被警告如果公然藐視法官的命令，恐會面臨監禁。

川普在受審前曾多次透過自創的「真實社群」（Truth Social）平台發文攻擊可能的證人與檢察官。

紐約陪審團上週裁定川普在2016年總統競選的最後階段偽造商業紀錄以掩蓋性醜聞有罪，法官將於7月11日判刑。

川普的律師布蘭奇（Todd Blanche）昨天致函法官，要求「終止限制川普總統庭外陳述的禁言令」。

布蘭奇寫道：「既然庭審已經結束，政府和法院所表達的憂慮，並不能成為繼續限制川普總統基於美國憲法第一修正案（First Amendment）所擁有權利的理由，川普仍是2024年總統選舉的主要參選人。」

布蘭奇引述川普競爭對手、現任總統拜登在判決出爐後的評論作為解除禁言令的理由。拜登昨天抨擊川普說，像他這樣一名「被定罪的重罪犯」在11月尋求入主白宮，讓「選戰進入了未知領域」。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130605