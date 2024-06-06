捷克中部列車相撞 釀4死26傷

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（中央社布拉格5日綜合外電報導）捷克緊急服務部門發言人表示，中部城市巴多比契（Pardubice）今天發生特快列車與貨運列車相撞事故，造成4人喪生、26人受傷。

綜合法新社和路透社報導，發言人告訴捷克電視台：「我可以證實有4人傷重不治。」稍早宣布的死亡人數為2人。巴多比契州長表示，兩列列車迎面相撞，造成4死26傷。

捷克電視台報導說，事故發生在格林威治標準時間2100（台灣時間7日凌晨5時）前不久，地點在首都布拉格以東約100公里的巴多比契火車總站附近。

（中央社製圖）

報導還說，這列特快車搭載300多名乘客，包括許多外國人。

這列火車由民營公司Regiojet營運，原本正前往緊鄰斯洛伐克邊境的烏克蘭西部城鎮喬普（Chop）。

時刻表顯示，火車於格林威治時間1952從布拉格出發，原定於格林威治時間2047離開巴多比契，預計在6日格林威治時間0835穿越斯洛伐克後抵達喬普。

捷克電視畫面顯示，其中一節車廂脫軌，站務人員引導乘客到巴多比契總站附近搭乘巴士。

當地消防隊發言人告訴捷克電視台，當時貨運列車正在運輸電石。

捷克內政部長和交通部長表示，他們已動身前往事故現場，總理費亞拉（Petr Fiala）則在社群平台X上向受害者表達慰問。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130606