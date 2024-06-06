五眼聯盟：中國招募西方軍事教官 衝突風險恐增

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美英加澳紐組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）今天警告，中國已突破他們設下的種種限制措施，持續招募現役及退役西方飛官等軍事人員來協助訓練中國人民解放軍。

路透社報導，五眼聯盟的情報單位發布公告向西方人員喊話說，協助訓練中共解放軍「恐降低我方嚇阻力，進而升高未來衝突風險」。

中國駐美大使館未立即回應路透社置評要求。

五眼聯盟情報單位發布的公告指出，解放軍利用位在南非和中國的私人企業，聘請西方各國的前飛官、飛航工程師和空中戰鬥中心人員來協助訓練中國空軍和海軍飛行員。

公告指出，中共解放軍「欲從這些人身上汲取技術與專門知識，用以提升自己軍隊的空中作戰力，並藉此掌握西方空中戰術、技巧和程序」。

公告指出，中共解放軍種種作為代表著一個「持續性、適應性威脅」，而中國軍方取得的內幕將對「美國和盟友的國安」構成威脅。

公告說，西方人員被招攬的途徑有三，包括獵人頭電郵、軍方熟人，或與中共解放軍有秘密往來的私人企業。

五眼聯盟各國情報單位要求民眾慎防這類招募，說中共解放軍往往會阿諛奉承並提供豐厚酬勞。若是接到這類招募，應通報美國聯邦調查局（FBI）或國家軍事調查人員。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）一位匿名官員指出，各國政府這個時間點發布警告，是因為中國「已找到門路」反制各國遏止這類招募行動的舉措。

熟悉內情的美國官員表示，西方飛官被誘去訓練中國飛行員，一是因為有「大把鈔票」，二是有機會「試飛很少見」的中國飛機。

這位匿名官員補充說，中國軍方已從紐西蘭招募至少5位退役飛官，英國約30位，德國等國也有人加入。

美國商務部去年已制裁10多間與替中共解放軍招募西方軍事人才有關的公司，這些公司分別位在中國、肯亞、寮國、馬來西亞、新加坡、南非、泰國、英國和阿拉伯聯合大公國。

這位美國官員表示，當中規模屬數一數二的，非「南非測試飛行學院」（Test Flying Academy of South Africa）莫屬，且即便遭受美國制裁，這間公司至今仍在聘僱西方前飛官協助訓練中國飛行員。

這間公司未立即回應路透社置評要求。

但公司去年在官網發布聲明，說該公司「不提供任何機密軍事訓練，也不訓練前線飛行員，所有訓練素材全來自開放資源或客戶提供」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130606