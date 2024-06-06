本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突
首頁 / 國際

加薩官員：以色列空襲聯合國學校 增至40死

2024/6/6 21:41（6/6 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列5日空襲加薩一所聯合國學校，已知40人死亡。（路透社）
以色列5日空襲加薩一所聯合國學校，已知40人死亡。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊6日綜合外電報導）路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩走廊官員今天表示，以色列昨夜空襲當地一所聯合國學校，造成的死亡人數已攀升至40人。以軍聲稱校內藏有哈瑪斯據點。

法新社報導，以軍發布聲明說，已對加薩走廊（Gaza Strip）紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）學校內的哈瑪斯（Hamas）據點發動精準空襲」，並已「殲滅」數名好戰分子。

以色列指控哈瑪斯及其在加薩的盟友利用學校、醫院及其他民間基礎設施做為行動中心，包括UNRWA的設施在內，但好戰分子否認這些指控。

位於紐瑟拉特附近的艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，他們收到至少37名死於空襲的烈士遺體，更新哈瑪斯政府媒體辦公室最初提供的死亡數27人。該辦公室痛斥這是一場「可怕的屠殺…使人類蒙羞」。

法新社一名攝影記者看見巴勒斯坦民眾正在搬走染血的床墊，並檢查這所學校的損壞情況。有些流離失所的加薩民眾正暫住這所學校，校內一些地方目前散落破碎的混凝土板。

艾格撒烈士醫院一名醫護人員表示，以軍在破曉前發動另一場空襲，造成紐瑟拉特難民營一棟房屋內6人死亡。目擊者表示，能聽到這個地區的布賴吉（Bureij）和馬加齊（Al-Maghazi）難民營傳出猛烈的炮擊聲。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130606

延伸閱讀
聯合國稱以色列在約旦河西岸釀500多死 籲終止暴力拜登片面公布加薩停火提案 官員：事前未知會以色列上國際法院狀告以色列種族滅絕 西班牙跟進南非
哈瑪斯
哈瑪斯：以色列必須承諾完全停火、完全撤出加薩向加薩人民傳遞希望 斯洛維尼亞承認巴勒斯坦國
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.103
更多編輯台推薦新聞：