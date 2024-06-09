印尼50歲婦女失蹤 隔日發現遭大蟒蛇吞下身亡

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影片來源：Kompas.com

（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）一名50歲的婦女6日出門販售家裡收穫的農作物後失蹤，隔天被家人和村民發現，遭到一條蟒蛇吞噬身亡。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，住在南蘇拉威西省卡倫邦村（Kalempang）的50歲婦女法莉達（Farida）6日出門賣辣椒和可可後就失聯。

法莉達的丈夫起初以為妻子是到親戚家作客，經過一段時候才通報村長，隨後發現法莉達被一條長達6公尺的蟒蛇吞噬身亡。

村長蘇阿爾迪（Suardi Rosi）表示，法莉達的丈夫與家人在村民的協助下，在一個樹林中找到法莉達的下落。他說：「該地是種植園區，他們在那裡發現法莉達的物品。」

報導指出，村民們先是看到一條身體膨脹的大蟒蛇，因此懷疑蟒蛇可能吞下了法莉達，隨後他們把蟒蛇綁起來，並切開牠的身體，隨即發現法莉達的遺體，目前遺體已被送至殯儀館。（編輯：陳承功）1130609