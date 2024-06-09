本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印尼50歲婦女失蹤 隔日發現遭大蟒蛇吞下身亡

2024/6/9 15:00（6/9 15:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：Kompas.com

（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）一名50歲的婦女6日出門販售家裡收穫的農作物後失蹤，隔天被家人和村民發現，遭到一條蟒蛇吞噬身亡。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，住在南蘇拉威西省卡倫邦村（Kalempang）的50歲婦女法莉達（Farida）6日出門賣辣椒和可可後就失聯。

法莉達的丈夫起初以為妻子是到親戚家作客，經過一段時候才通報村長，隨後發現法莉達被一條長達6公尺的蟒蛇吞噬身亡。

村長蘇阿爾迪（Suardi Rosi）表示，法莉達的丈夫與家人在村民的協助下，在一個樹林中找到法莉達的下落。他說：「該地是種植園區，他們在那裡發現法莉達的物品。」

報導指出，村民們先是看到一條身體膨脹的大蟒蛇，因此懷疑蟒蛇可能吞下了法莉達，隨後他們把蟒蛇綁起來，並切開牠的身體，隨即發現法莉達的遺體，目前遺體已被送至殯儀館。（編輯：陳承功）1130609

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：