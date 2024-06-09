泰國選委會要求解散前進黨 前黨魁皮塔有信心勝訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷9日綜合外電報導）泰國新興政黨前進黨（Move Forward Party）主張修改有關侮辱王室的法律，遭憲法法庭判定違憲，選舉委員會更要求憲法法庭解散前進黨，前黨魁皮塔今天表示，他有信心能勝訴。

法新社報導，去年眾議院選舉前進黨贏得151席成最大黨，但保守派參議員阻止皮塔（Pita Limjaroenrat）出任總理，部分原因是前進黨推動修改保護泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）免受批評的法律。

憲法法庭正在審視解散前進黨的請願書，但皮塔今天提出9項說明為前進黨辯護，還說自己相信情勢不會對他們不利。

皮塔告訴媒體：「我對自己的9項論點非常有信心。我們的9項論述著重於司法管轄權和程序上。」

泰國有司法干預政治的過往，前進黨的前身未來前進黨（Future Forward Party）在2020年就因財務問題而被憲法法庭命令解散。

皮塔警告說，解散眾議院最大黨前進黨可能會產生嚴重影響。他提到：「這意味著對民主的攻擊…這不只是我個人的問題，也不只是前進黨的問題，這實際上是有關泰國民主空間的討論。」

憲法法庭將於12日就此案進行審理，但預計不會做出裁決。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1130609