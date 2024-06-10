北韓致力提升核武 首爾華府會商如何因應

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（中央社首爾10日綜合外電報導）因北韓日益充實核武庫致使南韓深感不安，南韓官員表示，美韓訂於今天會商，討論與北韓爆發戰爭期間，更妥善協調盟邦的核因應。

路透社報導，核諮商小組（Nuclear Consultative Group）第3次會議意在跟進去年的美韓峰會，當時峰會期間華府承諾，讓南韓更深入了解與北韓爆發衝突時美方的核子計畫。

美韓展開會談之際，正值北韓積極提升核武與傳送系統，這在南韓引發仰賴美國提供核保護傘的「延伸嚇阻」（extended deterrence）的質疑。

若干南韓政治人物，包括總統尹錫悅領導政黨的部分高層，呼籲南韓自行研發核武，此舉遭美國反對。

北韓曾於5月底試圖發射軍事偵察衛星，但搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸，未能成功發射。首爾與華府譴責此舉違反聯合國安理會（U.N. Security Council）的制裁，也就是禁止北韓運用彈道技術。

美韓召開的最新核諮商會談，將分別由南韓國防部國防政策室室長趙昌來和美國國防部負責太空政策的代理助理部長那蘭（Vipin Narang）領銜。

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美韓曾於去年12月召開第2次諮商會議，當時雙方警告，將「迅速、全面與果斷回應」任何由北韓發動針對美國或其盟邦的核攻擊，並將導致金正恩政權瓦解。

美韓兩國國防部長申源湜與奧斯汀（Lloyd Austin）上週曾於在新加坡召開的年度安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊會晤，期間兩人重申，北韓全面非核化與持續努力以加強美國延伸嚇阻的目標。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1130610