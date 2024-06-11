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芬蘭國防部：俄羅斯軍機疑似侵犯領空

2024/6/11 09:11（6/11 09:42 更新）
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圖為芬蘭國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為芬蘭國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社赫爾辛基10日綜合外電報導）芬蘭國防部今天表示，一架俄羅斯軍機今天疑似在芬蘭灣（Gulf of Finland）侵犯芬蘭領空。

法新社報導，自從芬蘭去年加入北大西洋公約組織（NATO）以來，這兩個擁有1340公里邊界的鄰國，關係變得日益緊張。

芬蘭國防部在聲明中表示，這起疑似侵犯芬蘭領空的事件，據信今天上午發生在芬蘭灣沿岸的洛維薩（Loviisa）市附近，該市位於芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）東方不到90公里處。

芬蘭國防部表示，這架飛機在芬蘭領空停留了約2分鐘，曾飛進芬蘭領土2.5公里處。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）在聲明中表示：「我們嚴肅對待此一疑似侵犯領土的行為，並已著手展開調查。」

聲明中指出，芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard）正在進行初步調查，調查完成後將提供更多資訊。

芬蘭曾於2022年8月表示，據信有兩架俄羅斯戰機飛越芬蘭灣上方進入芬蘭領空。

先前數個月有近1000名無簽證移民抵達芬蘭與俄羅斯交界的邊境口岸之後，芬蘭在12月中旬關閉了東部邊界。

芬蘭方面認為，尋求庇護的人數激增是俄羅斯精心策劃的結果，但莫斯科否認了這項指控。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130611

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#俄羅斯
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