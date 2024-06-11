本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列襲擊加薩難民營 馬來西亞：等於種族滅絕

2024/6/11 16:32（6/11 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬來西亞社運與人權運動團體10日傍晚在吉隆坡「美國獨立紀念日慶祝活動」場外集會抗議，他們穿戴阿拉伯巾，攜帶圍巾、徽章、絲帶等標語，表達聲援巴勒斯坦訴求。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年6月11日
馬來西亞社運與人權運動團體10日傍晚在吉隆坡「美國獨立紀念日慶祝活動」場外集會抗議，他們穿戴阿拉伯巾，攜帶圍巾、徽章、絲帶等標語，表達聲援巴勒斯坦訴求。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）以巴衝突戰火未歇，馬來西亞外交部聲明譴責以色列攻擊加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成270名巴勒斯坦人喪生，表示以色列此舉等同於戰爭罪與種族滅絕。

大馬外交部表示，以巴衝突從去年10月至今超過8個月，以色列持續轟炸與地面攻勢造成3萬7084名巴勒斯坦人死亡，大多數是婦女和兒童，並導致無數人民受傷。

大馬外交部表示，國際社會和人道機構再三呼籲停止殺戮，以色列仍無所畏懼發動攻擊且毫無悔意，這些對平民的攻擊等同於戰爭罪與種族滅絕，蔑視國際法與國際人道法。大馬敦促國際社會使用一切可行途徑結束以巴衝突。

馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）目前在約旦訪問，他代表大馬透過「巴勒斯坦人民人道信託基金」（AAKRP）向約旦「哈西米慈善組織」（Jordan Hashemite Charity Organization）捐贈50萬美元（約新台幣1618萬元）。巴勒斯坦人民人道信託基金是由大馬外交部負責管理。

根據穆罕默德哈山在社群媒體臉書（Facebook）貼文與「新海峽時報」（New Straits Times）報導，大馬持續與「哈西米慈善組織」合作，為巴勒斯坦人民提供人道援助。

另外，大馬「聲援巴勒斯坦」祕書處（SSP）與民眾昨天傍晚在吉隆坡「美國獨立紀念日慶祝活動」場外以手持標語與巴勒斯坦旗幟方式集會抗議。他們穿戴阿拉伯巾（Keffiyeh），攜帶圍巾、徽章、絲帶等標語牌，對參與「美國獨立紀念日慶祝活動」的各國代表表達聲援巴勒斯坦訴求。

由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處表示，美國獨立紀念日是歷史上的里程碑，248年前美國革命者的獨立精神激勵許多國家，先賢們為自由和自決奮鬥，這個慶祝活動不僅屬於美國公民，許多被壓迫的國家直到今天仍在追隨他們的腳步，爭取自由。

祕書處說，巴勒斯坦人民渴望同樣的尊嚴、自由和人權，最重要的是，他們的孩子不應被剝奪生存的權利。

參與集會抗議人士說，當世界另一端孩子們受到砲火蹂躪、難民挨餓時，怎麼能在香檳杯中享受嬉戲呢？

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：郭中翰）1130611

#巴勒斯坦
#基金
#以色列
#馬來西亞
#戰爭罪
穆罕默德哈山
安華召開特別會議 大馬外交部籲莫讓中東局勢惡化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：