大馬外長：人道治療巴勒斯坦傷患 康復將返家園

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（中央社記者黃自強吉隆坡23日專電）以巴衝突情勢未解，馬來西亞展現人道精神以軍機載運巴勒斯坦傷患至大馬治療，大馬外交部長穆罕默德哈山說，這批傷患如果身體康復將返回家園，不會長期停留大馬。

兩架皇家空軍（RMAF）飛機於16日載送127名巴勒斯坦傷患與家屬抵達位於梳邦（Subang）的空軍基地。

馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，這批由軍機送回治療的巴勒斯坦傷患，是大馬與加薩當局達成的協議，僅為受傷的巴勒斯坦人提供醫療協助，如果身體康復將送回巴勒斯坦，不會長期停留。

他指出，這群巴勒斯坦傷患並不想離開巴勒斯坦，而是寧願死在自己的家園，而大馬是一個富有同情心國家，看到巴勒斯坦人民生活在苦難之中，不會置之不理。

國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）說，大馬不會再有軍機出動載運巴勒斯坦傷患返回大馬治療的救援任務。

巴勒斯坦大使華立德（Walid Abu Ali）指出，把巴勒斯坦傷患帶到大馬醫院接受治療，是由大馬國防部與埃及直接溝通，這群傷患當時都在埃及，大使館未參與協調工作。

他認為，馬來西亞的政府、非政府組織與人民在各個層面都全力支持巴勒斯坦人民。

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值得注意的是，大馬接送巴勒斯坦傷患返國治療，首相安華（Anwar Ibrahim）遭批「非大馬首相，而是巴勒斯坦總理」。他指出，大馬是亞洲第一個為巴勒斯坦人民提供治療的國家，大馬目前和平安寧，也有能力協助遭受戰亂與困境的國家人民，對於批評感到失望。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：陳承功）1130823