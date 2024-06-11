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李強15日訪問澳洲 聚焦關鍵礦產投資

2024/6/11 16:36
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（中央社記者楊淳卉雪梨11日專電）中國國務院總理李強將在15日至18日訪問澳洲4天，除了將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，李強還將參訪西澳礦產業，關注中國在澳洲關鍵產業投資，讓澳洲關鍵礦產掌控議題成為焦點。

李強訪澳之旅為2017年時任中國國務院總理李克強訪澳後，再有中國總理訪問澳洲，李強也是7年來訪澳最高層級中國官員。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今對李強訪問表示歡迎，他說，澳洲將繼續尋求與中國穩定與直接的關係。

李強將於15日抵達南澳阿得雷德（Adelaide）為訪澳之旅拉開序幕，他預計宣布延長與阿得雷德動物園（Adelaide Zoo）2隻熊貓旺旺（Wang Wang）與福妮（Funi）今年將到期的租借契約、及其續約時間，延續中國熊貓外交。李強並將在16日會見澳洲紅酒業者。

李強17日將轉往澳洲首都坎培拉（Canberra）與澳洲總理艾班尼斯會面，兩人並將在18日一同前往西澳伯斯（Perth），李強將參訪礦業公司並會見西澳政要。

期間，李強將訪問位於西澳奎那那（Kwinana）的中國控股公司澳洲「天齊鋰業」 （Tianqi Lithium Australia）之設施，及參訪由FMG集團（Fortescue Metals Group）營運的氫氣研發廠。

關鍵礦產的掌控已成為重要政治議題，儘管澳洲正試圖修復與中國關係，然而，澳洲政府近日下令中國相關基金減持其在當地稀土礦商中的股份。

根據國際能源總署（International Energy Agency），中國控制全球70%的稀土開採和90%的加工產能。澳洲已將稀土納入其關鍵礦產策略，希望協助國內企業部門在中國境外發展供應鏈。

此外，外界預計中國可能藉此訪問取消對澳洲活龍蝦的進口「禁令」。（編輯：陳承功）1130611

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