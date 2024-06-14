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兩中國籍男子東京巴士衝突 傷者送醫警逮持刀嫌犯

2024/6/14 19:47（6/14 20:08 更新）
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東京都港區港南14日傍晚，一輛物流公司巴士內發生砍人事件，一名20多歲中國留學生遭30多歲的中國留學生砍傷，警方趕至現場處理。（共同社）
東京都港區港南14日傍晚，一輛物流公司巴士內發生砍人事件，一名20多歲中國留學生遭30多歲的中國留學生砍傷，警方趕至現場處理。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）今天傍晚在東京都港區港南，一輛載著20多人的物流公司巴士內，一名30多歲的中國男性留學生持刀砍傷一名20多歲的中國男性留學生。警方趕至現場處理，以涉嫌殺人未遂的現行犯將行兇者逮捕。

日本朝日電視台報導，今天傍晚5時半（台灣時間4時半）許，有民眾陸續通報110警方專線指「巴士內有人持刀」、「車內有男子持刀砍傷人」。

日本警方相關人士表示，這輛巴士載有20多人，其中一名30多歲的中國男留學生，持刀刺傷一名20多歲的中國男留學生的臉部、頸部、腹部等。行兇工具類似菜刀，刀刃約有15公分長。

這輛巴士是物流公司接送員工的車輛，傷者和行兇者似乎是相識，傷者已被送醫急救，但目前尚不知傷勢如何。據悉，傷者被送醫時有意識，能說話。

持刀行兇者，被到場處理的警方，以涉嫌殺人未遂的現行犯逮捕。犯案現場距離JR高輪Gateway車站僅數百公尺。日本警方初步研判兩人之間可能有摩擦，正在詳細調查事發經過。（編輯：陳承功）1130614

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