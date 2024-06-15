李強訪乳品公司 紐西蘭貿易部長稱正面發展

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（中央社威靈頓15日綜合外電報導）中國國務院總理李強今天造訪紐西蘭乳品巨擘「恆天然乳品集團」，在他稍早提及對紐西蘭農產品的需求後，紐國貿易部長麥克雷（Todd McClay）稱這是「非常正面」的訪問。

在李強與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）一同參觀恆天然乳品集團（Fonterra）的奧克蘭總部後，紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，麥克雷說：「恆天然是中國食品供應鏈中的重要一環，我們很多乳製品都銷往中國。」

李強昨天在紐西蘭進行第2天訪問，稱中國對紐西蘭優質乳製品、牛肉與羊肉產品的需求日益增長。

路透社報導，這位中國位階第2高的官員今天將前往澳洲停留4天。他此行目的是強化與紐澳這兩個商品出口國的貿易與外交關係。中國是紐澳兩國最大的貿易夥伴。

盧克森計劃在未來10年讓紐西蘭的出口量倍增，而北京自認是這項計畫的關鍵部分。

盧克森說：「我想很明顯的，中國國務院總理與其代表團對雙方關係的發展表達真正的讚賞。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130615