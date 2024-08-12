吉里巴斯國會選舉8/14登場 親中政府面臨民意考驗

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（中央社吉里巴斯首都塔拉瓦12日綜合外電報導）太平洋島國吉里巴斯將於本月14日舉行國會選舉，結果不僅會牽動稍後登場的總統選舉，也將考驗吉里巴斯政府與中國之間不斷強化聯繫是否符合民心。

吉里巴斯在長期執政的總統馬茂（Taneti Maamau）治理下，與中國關係愈形密切。2016年當選總統的馬茂連續執政已將近10年，如今希望再拚連任。

吉里巴斯選舉前夕，北京派警察小隊訓練這個國家有限的維安警力，令太平洋事務觀察家感到驚訝。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析家強生（Blake Johnson）說：「中國正在做的事情，就是在這個區域讓自己的存在常態化。」

強生告訴法新社：「我們還沒看到任何形式的協議，能顯示他們在那裡做什麼，或者有多少人在那裡，所以一切都還是個謎。」

馬茂執政期間，吉里巴斯於2019年和台灣斷交，改與中國建交。

吉里巴斯人口12萬左右，分布在大約20個有人居住的島嶼及環礁上。

吉里巴斯的總統選舉分3個階段，首先是國會議員選舉的兩輪投票，接著新國會將選出總統候選人，再交由民眾直選。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130812