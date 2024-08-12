廣西瀑布釀傷亡事故 越南跨境雙瀑行程急喊停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內12日專電）中國廣西德天瀑布風景區日前發生公安事故，導致1死、60傷。與德天瀑布緊鄰的越南高平省相關單位宣布，暫停跨境往來越南板角瀑布與中國德天瀑布的旅遊行程。

中國廣西德天瀑布風景區10日發生公安事故，一個名為「登高觀瀑魔毯」的人員輸送帶故障，造成1人死亡、60人受傷。德天瀑布風景區宣布自11日起閉園，後續開放時間另行通知。

越南年輕人報（Tuoi Tre）今天報導，與德天瀑布緊鄰、位於越南高平省（Cao Bang）的板角（Ban Gioc）瀑布風景區管理委員會通報，自8月11日起暫停往來越南板角瀑布與中國德天瀑布的行程，之後再通知恢復服務時間。

報導表示，暫停上述行程的理由為中方風景區發生了事故。

板角瀑布風景區管理委員會建議旅行社通知旅客，以利儘早規劃行程，已登記與繳費的旅客可以考慮退款或是另行協調。同時呼籲旅客暫停登記往來兩瀑布之間的行程，不過越南旅客在板角瀑布的行程依舊正常進行。

越南板角瀑布與中國德天瀑布緊鄰，越中雙方2023年9月15日展開為期1年的兩國旅客跨境瀑布旅遊行程試點，旅客只需護照、通行證毋須申請簽證。每天開放時間自上午9時起，單次逗留不能超過5小時，且下午4時就得返回自己的國家。

經過10個月試點，越南方面服務將近950團、約1.2萬入境旅客人次。

報導指出，開放越南與中國民眾跨境至板角與德天瀑布旅遊極具意義，這是為了落實已故越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）2022年底赴中國訪問時，越中高層所達成的共識。（編輯：陳承功）1130812