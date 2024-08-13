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烏克蘭跨境反攻俄領土 美參議員：大膽、漂亮

2024/8/13 12:03
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（中央社基輔12日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆今天造訪基輔時，稱烏克蘭跨境強襲俄羅斯庫斯克地區的行動「大膽」且「傑出」，並敦促拜登政府向烏克蘭提供所需的武器。

路透社報導，在烏克蘭發動跨境反攻7天後，俄羅斯仍在嘗試擊退烏軍部隊，烏克蘭最高指揮官表示，烏方已掌控庫斯克（Kursk）地區約1000平方公里領土。

葛蘭姆（Lindsey Graham）在與民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）造訪基輔期間告訴記者：「我怎麼看待（烏軍）進攻庫斯克的行動？大膽、傑出、漂亮，堅持下去。」

葛蘭姆進一步表示：「對美國政府而言，最重要的是…向他們提供武器，幫助他們贏得這場輸不起的戰爭。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）會晤美國參議院代表團時，向美方支持表達謝意。

澤倫斯基會後在社群平台X發文表示：「我們討論到讓這場戰爭公正結束所需的確切事項，包含我們對使用長程武器的需求。」（實習編譯：張威蓁/核稿：劉文瑜）1130813

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烏克蘭反攻俄羅斯領土 總司令稱已掌控1000平方公里
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