新加坡加速陸路通關 QR code掃碼將取代護照

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（中央社記者吳昇鴻新加坡13日專電）新加坡當局為加速出入境通關，宣布在陸路關卡出入境的機車騎士及乘客將可透過QR code掃碼取代出示護照，增加通關便捷性。

新加坡移民與關卡局（ICA）今天發布新聞稿表示，15日起在兀蘭（Woodlands）、大士（Tuas）等陸路關卡出入境的機車騎士及乘客，可透過QR code掃碼取代護照通關，以加速出入境手續程序。

這是移民與關卡局為出入境旅客提供免護照通關的措施之一，當局表示，已提升機車騎士生物認證自動通關系統（Biometric Identification of Motorbikers System，BIKES），除了配備QR code系統，也安裝紅綠色燈條來顯示指紋驗證是否成功。

移民與關卡局表示，這項措施實施後預估可減少約30%的通關時間。

旅客可在移民與關卡局手機App MyICA申辦QR code，移民與關卡局指出，透過QR code掃碼不僅提高便利性，也可減少護照在下雨天使用時被淋濕的機會，但提醒旅客仍需攜帶護照，因為當局依然可能要求出示護照以利驗證。

移民與關卡局表示，首次通關及使用不同護照入境新加坡的外國旅客，仍需攜帶護照以便出入境檢查。

隨著機車通道將啟用QR code掃碼，這項措施將在8月30日擴展至貨車司機，而巴士乘客也可在年底前掃QR code通關。

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移民與關卡局日前也指出，樟宜機場第3航廈可讓新加坡居民掃描臉部和虹膜辨識入境，無需出示護照，所有航廈預計在9月全面落實這項措施，屆時出境旅客也可免護照通關。

新加坡將是全球第一個大規模落實免護照通關的國家，移民與關卡局推出2種新通關模式，符合條件的旅客可在機場和海上關卡，憑藉掃描臉部和虹膜辨識通關，進一步提升通關效率。（編輯：唐佩君）1130813