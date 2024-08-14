塔利班接管阿富汗3週年 在昔美軍基地閱兵慶祝

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（中央社喀布爾14日綜合外電報導）塔利班當局為慶祝接管阿富汗3週年，今天在位於首都喀布爾郊外的昔日美軍基地舉行閱兵儀式，並在幾個重要城市舉辦慶祝活動。

2021年，美國支持的阿富汗政府瓦解，其領導人出逃流亡之後，塔利班組織（Taliban）軍隊同年8月15日攻占喀布爾（Kabul）並掌權至今。

法新社報導，塔利班政權總理艾昆德（Mohammad Hassan）昨天透過聲明表示：「勝利日是這個伊斯蘭國家歷史上意義重大且令人驕傲的一天，對阿富汗人民而言尤其如此。」

塔利班政府今天於美軍先前在阿富汗的行動中心「巴格蘭空軍基地」（Bagram airbase）舉行閱兵及發表演說，這個基地距離喀布爾約40公里。

由於伊斯蘭國（Islamic State）襲擊仍持續威脅阿富汗，喀布爾及塔利班發源地坎達哈（Kandahar）在「勝利日」前夕皆部署額外維安措施。

塔利班結束20年叛亂活動後，其政府這3年來鞏固對阿富汗的統治，嚴格詮釋伊斯蘭教教義並據此執法，不過至今尚未獲得任何國家正式承認。

安全一直是塔利班當局的首要之務。儘管許多阿富汗人對40年接連不斷的衝突告終感到欣慰，阿富汗仍面臨經濟危機，人民也陷入日益惡化的人道危機。

國際非政府組織發表聯合聲明警告，阿富汗有多達2370萬人需要人道援助，對這個國家的金援缺口卻不斷擴大。

塔利班政府對女性實施限制措施也仍是癥結點。聯合國稱這些政策是「性別隔離」（gender apartheid），而女性首當其衝。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）再次呼籲國際社會施壓塔利班政府，敦促它撤銷對女性的限制措施。她們被排除在公眾生活之外，也被禁止接受中高等教育。

人權觀察的阿富汗籍研究員阿巴西（Fereshta Abbasi）指出，塔利班接管阿富汗3週年，是對這個國家陷入人權危機的嚴肅提醒，但也應是呼籲各界採取行動的警鐘。（實習編譯：楊智恩/核稿：洪培英）1130814