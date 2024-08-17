墨西哥毒梟在美國被捕 黑吃黑還是「叛國」充滿謎團

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(中央社墨西哥市17日綜合外電報導）惡名昭彰的墨西哥販毒集團首腦贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）意外在美國被捕，不但充滿了Netflix影集般的懸疑，也壟罩了許多的謎團。

法新社報導，現年76歲的贊巴達在1990年代與「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）共同創立西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）販毒。

儘管美國政府懸賞1500萬美元緝拿他，但他大半輩子都沒被逮到。

然而，今年7月25日，贊巴達與古茲曼的兒子何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）搭乘私人飛機在美國降落時被捕。

贊巴達的律師和美國駐墨西哥大使聲稱，贊巴達是遭到綁架。

贊巴達被捕後發表聲明稱，何瓦金邀請他7月25日參加在墨西哥的古里亞坎（Culiacan）郊外一座牧場舉行的會議。

他宣稱，他在那裡被帶到一個漆黑的房間後遭到「伏擊」，然後被戴上手銬、蒙著頭塞進一輛皮卡車，再載到附近一條跑道「強行押進一架私人飛機」。

根據贊巴達的說法，這架飛機降落在美國德州的艾爾帕索（El Paso）。但一名美國官員說，降落地點是在美國新墨西哥州的聖德瑞沙（Santa Teresa）。

令人不解的是，贊巴達聲稱他的2名保鏢在整個過程中失蹤，其中一人還是墨西哥西納羅亞州（Sinaloa）的警察首長。

前美國緝毒局（DEA）探員維吉爾（Mike Vigil）告訴法新社：「當我讀到這篇聲明，聽起來像是一篇小說。」

美國和墨西哥都否認與贊巴達被綁有關，但墨西哥政府曾暗示何瓦金和美國官員之間有對話。

贊巴達則試圖將墨西哥官員扯進來，他說當時自己赴約是為了會見西納羅亞州州長羅查（Ruben Rocha）。羅查是墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的支持者。

贊巴達說，何瓦金請他幫忙調解羅查和墨西哥反對派國會議員庫恩（Hector Cuen）之間的衝突。

贊巴達聲稱，庫恩在他被伏擊地點遭到「謀殺」，當時他在現場。

不過，西納羅亞州檢方本月12日公布一段據稱是庫恩7月25日遭殺害的影片，但地點是在古里亞坎的一座加油站，且是死於一起搶案。

羅查否認和西納羅亞集團有任何關聯，並說7月25日當天他在美國洛杉磯。

羅培茲歐布拉多和墨西哥新的總統當選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）都支持羅查的說法。

墨西哥檢察總長辦公室15日則表示，若任何人涉入贊巴達遭「非法」移交，將被以「叛國罪」起訴。

維吉爾指出，贊巴達在美國被捕，比較可能的情況是何瓦金藉由交出贊巴達來換取他和他弟弟歐維迪歐（Ovidio）的好處。歐維迪歐去年被引渡到美國。

然而，何瓦金也有可能為了報復贊巴達的親屬在父親古茲曼於美國紐約法院審判中提供不利證詞，古茲曼最後被判處無期徒刑。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1130817