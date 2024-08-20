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加薩面臨小兒麻痺症新威脅 以色列將運送疫苗

2024/8/20 10:38
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（中央社記者施婉清開羅19日專電）飽受以哈戰爭蹂躪的加薩人民，現還面臨「小兒麻痺症」新威脅。埃及媒體稱，這與當地戰亂以致難以接種疫苗有關。以色列表示，未來幾週內將運送超過4萬3000瓶疫苗至加薩，接種人數可達上百萬。

據埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Street），小兒麻痺症初期症狀包括發燒、疲勞、頭痛、嘔吐、頸部僵硬和四肢疼痛。每200個病例有1例會面臨不可逆轉的癱瘓，通常是腿部癱瘓。有5%至10%的癱瘓患者會因呼吸系統肌肉無法活動而死亡。雖然主要影響5歲以下兒童，但未接種疫苗者在任何年齡都可能面臨發病風險。

「埃及之路」稱，加薩在今年6月採集的小兒麻痺病毒株是由疫苗衍生，意即此株病毒源自於口服小兒麻痺二價疫苗（OPV）中使用的減毒病毒。

儘管病毒強度已減弱，但在疫苗接種率不足的地區，這種菌株仍可能會產生變異和對外傳播，特別是在免疫力低下的人群中，從一人傳播給另一人。

報導也說，這並非第一次在中東發現的小兒麻痺病毒變異株。

2017年，敘利亞爆發一場毀滅性的小兒麻痺病毒變異株疫情，導致74名兒童癱瘓。同年，位於東非的索馬利亞，也因持久內戰使小兒麻痺病毒變異株持續傳播，並因此成為全球此類疫情持續時間最長的一次。

世衛組織（WHO）先前曾報告稱，加薩和約旦河西岸的疫苗接種率原本很高，2022年前的接種率幾乎達到99%。但因去年爆發的加薩戰爭和日益惡化的生活條件，嚴重打亂加薩兒童的常規疫苗接種計畫，去年的疫苗接種率降至89%。

路透社19日報導，一名加薩兒童穆罕默德（Ghada al-Ghandour）在出生3天後即開始出現症狀。穆罕默德與加薩6月首例病例，即一名10個月大的嬰兒一樣，都未接種疫苗。

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路透社另說，根據以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）聲明，預計在未來幾週內，會將4萬3000多瓶疫苗轉運到加薩。這些疫苗將可為超過100萬名的加薩兒童提供兩次疫苗接種。

路透社引據巴勒斯坦中央統計局統計，加薩240萬人口中有近半者年齡在18歲以下，5歲以下兒童則占15％，約34.5萬人。（編輯：唐佩君）11308020

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