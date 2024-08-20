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拜登兒子聲請撤銷逃稅案 遭法官駁回

2024/8/20 13:09
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登的兒子韓特涉及逃稅案，預定9月受審，他以提出指控的特別檢察官魏斯不具承辦此案資格為由聲請撤案，但加州的法官今天駁回他的請求。

韓特．拜登（Hunter Biden）先前遭指控在購買槍枝時對非法使用毒品一事說謊，今年6月在德拉瓦州被定罪；至於逃稅案，預定於9月在加州受審。

韓特對逃稅的指控皆不認罪，他宣稱承辦此案的特別檢察官魏斯（David Weiss）任命不合法。韓特的非法持槍案和逃稅案皆由魏斯起訴。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，韓特仿效前總統川普先前的做法辯稱，辦理他們案件的特別檢察官人事任命違憲。

川普先前以提出指控的特別檢察官史密斯（Jack Smith）任命違憲為由，對於指控他卸任後仍非法持有機密文件的案件聲請駁回，獲得佛羅里達州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）同意。

然而魏斯和史密斯之間存在關鍵差異。魏斯在德拉瓦州開始調查韓特案時，已是經聯邦參議院批准的聯邦檢察官；史密斯則是由司法部長任命為特別檢察官，未曾擔任任何經參院批准的職務。

路透社報導，甘農先前裁定史密斯的任命違反美國憲法，因為國會並未授予史密斯追查川普密件案的權限。史密斯的辦公室正在抗告。

至於韓特涉及的逃稅案，洛杉磯聯邦地區法院法官史卡西（Mark Scarsi）今天表示，韓特先前聲請駁回起訴就已遭法院下令駁回，目前缺乏有效的依據再議此事。

這位法官寫道：「法院拒絕審理這項聲請的實質內容，因為缺乏有效的依據來針對法院之前的命令再議。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130820

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