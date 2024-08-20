印度女醫遇害 最高法院：不能坐等下次性侵發生

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（中央社記者李晉緯新德里20日專電）印度一名女醫遭性侵並殺害，最高法院今天痛批案發的醫院和當地警局延誤偵查，首席大法官更直陳，不能等到下次性侵事件再發生才想作出改變。

「今日印度」（India Today）報導指，印度最高法院今天成立國家級工作小組，提出能讓醫護人員安全工作的建議環境，同時也批評西孟加拉邦（West Bengal）政府對這起殘忍事件的處理方式。

首席大法官（Chief Justice of India, CJI）強德拉查（Dhananjaya Y. Chandrachud）在內的3名法官，對R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College and Hospital）延誤立案表達強烈不滿，該處是被害女實習醫師工作場所，也是她陳屍的地點。

法官們質疑：「為什麼會到被害人的遺體火化3個小時後，才提交第一手資訊報告？」第一手資訊報告（First Information Report, FIR）是印度警方接獲報案後初步做的蒐證文件，也是立案偵查的第一步。

新德里電視台（NDTV）指，強德拉查氣得問：「醫學院的校長到底在做什麼？為什麼沒有提交FIR，遺體也遲遲沒有交給（被害人）父母。都已經發生嚴重犯罪，且事發地點是醫院，警方在幹嘛？讓抗議者進到醫院破壞嗎？」

強德拉查說：「醫療產業從業人員變得很容易遭受暴力侵害，由於根深蒂固的父權問題，女醫師更容易成為攻擊目標。隨著愈來愈多女性從事這個行業，國家不能等到再有另一起性侵案件，才要改變現狀。」

此案原由加爾各答警方調查，但因事件引發全國關注，甚至被稱為「達米妮案2.0」，因此轉由中央調查局（CBI）調查，已有8名醫師和醫護人員接受詢問。

印度一名23歲女大生2012年在新德里的公車遭6名男子毆打、性侵，最後傷重不治，那起駭人的案件引發公憤，也讓全球關注到印度嚴重的性侵問題，那起事件被稱為「達米妮案」。（編輯：韋樞）1130820