美藥廠在中國臨床試驗 跨黨派議員籲加強審查

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國一群跨黨派國會議員今天呼籲拜登政府加強審查在中國進行的美國臨床試驗，因為智慧財產權有遭竊取之虞，維吾爾人也有可能被迫參與其中。

路透社報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和特別委員會的民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示，美國製藥公司過去10年間與中國軍方營運的醫院合作進行數百項臨床試驗，其中包括在中國維吾爾族少數民族聚居地新疆進行。

穆勒納爾和克利什納穆希在8月19日致信美國食品暨藥物管理局（FDA）局長克里夫（Robert Califf）寫道：「鑑於該地區歷史上對少數民族的壓制和醫療歧視，在（新疆）進行臨床試驗存在重大的倫理問題。」

北京否認所有虐待維吾爾人的指控。

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這封信也由民主黨人伊蘇（Anna Eshoo）和共和黨人鄧恩（Neal Dunn）簽署的信函寫道：「這些合作研究活動讓人非常擔憂，因為重要的智慧財產權有可能被轉移給（人民解放軍），或根據中國的國家安全法被收歸國有。」

這封信顯示人們日益擔憂中國在生技業扮演的角色。今年4月，特別委員會前主席蓋拉格（Mike Gallagher）呼籲拜登政府將7家中國生技公司列入國防部名單中，以凸顯據稱與北京軍方合作的公司。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130821