東京21日傍晚突發豪雨 網友：雨勢大到像洗車

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影片來源：ANNnewsCH

（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本東京市中心今天傍晚突然下起大雷雨，網友在社群網路上傳在JR品川站內拍攝的情況，稱大雨沖刷著電車，「簡直就像在洗車」。品川站車站前的道路被洪水淹沒，甚至有人乾脆打赤腳穿越道路。

日本富士新聞網（FNN）報導，台場的雨勢同樣相當大，從天橋上流下的雨水就像是瀑布。由於降雨突如其來，許多人沒帶傘，趕緊奔向屋簷等地方躲雨。時逢暑假，路上的遊客不少，有些人因為突然降下大雨驚叫連連，也有沒帶傘的人提著大行李袋拚命奔跑。

「Guerrilla豪雨」（突發豪雨）立刻登上社群網站X的日本熱門關鍵字，全日本新聞網（ANN News）報導，可以看到網友上傳的各地災情，像是新宿站不僅站外大雨，站內也是滴滴答答，必須在室內撐傘。

東京地下鐵市谷站受到突發豪雨影響，驗票口附近與月台都成為「水鄉澤國」。網友紛紛上傳月台被水淹沒，以及雨水像是瀑布一樣從樓梯上流下的影片，「市谷站」也因此登上X熱門話題。

根據日本氣象廳，截至當地晚間7時的1小時內，東京都港區附近降下約100毫米的強烈雨勢。

日本東京放送電視台（TBS）指出，豪雨發生的原因是「地面溫度」與「上空溫度」之間有巨大溫差。

以東京為例，8月20日的地面溫度最高為攝氏34.7度，但是上空（距離地面約5000公尺處）的溫度為零下6.5度，溫差達到40度以上。當出現如此巨大溫差時，關東各地就可能形成積雨雲，進而降下豪雨。21日的溫差雖略為縮小，但受海水溫度高、氣流碰撞等因素影響，局部地區仍容易形成積雨雲。（編輯：張芷瑄）1130821