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戴琪蘇維思用亞裔梗 穿凱蒂貓衣嘲諷范斯

2024/8/22 07:53（8/22 08:31 更新）
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美國貿易代表戴琪（中）、勞工部長蘇維思（左）21日出席民主黨全代會亞裔社群會議，以幽默對話，為賀錦麗助選。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月22日
美國貿易代表戴琪（中）、勞工部長蘇維思（左）21日出席民主黨全代會亞裔社群會議，以幽默對話，為賀錦麗助選。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月22日
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（中央社記者石秀娟芝加哥21日專電）共和黨副總統候選人范斯曾說民主黨總統候選人賀錦麗是「無兒無女的愛貓女士」。美國貿易代表戴琪、勞工部長蘇維思今天穿上印有凱蒂貓的球衣，幽默反擊，笑說亞裔美國人都懂這個梗。

戴琪、蘇維思都是台裔的拜登（Joe Biden）政府官員，也都是民主黨員。她們今天出席民主黨全代會的亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）社群會議，從范斯貶抑無子女者的言論、談到對賀錦麗的認識，幽默風趣，台下笑聲不斷。

戴琪說，她加入民主黨很久，昨天特地帶先生參加全代會，這對他們都是初體驗，不巧他鼻子不舒服。美國前總統歐巴馬夫婦演講時，她聽到他流鼻水，但她太專心，之後才轉頭問他有沒有帶緩解藥，他說：「不是，我是在哭」。

昨天的全代會以慶祝的方式，由各州黨代表形式性地提名賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）為正副總統後選人。

俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）在2021年曾說賀錦麗等民主黨人是「無兒無女的愛貓女士（childless cat ladies）」，藉此質疑他們願意對國家投入的程度。他獲得共和黨總統候選人川普提名為副手後，這番話又被翻出來檢視。

范斯這番話衍生很多以貓為主題的T-shirt，來嘲諷他的觀念。戴琪也特地穿上亞洲人熟悉的凱蒂貓球衣，希望帶來歡樂氣氛，「相信在場的人都懂」。

蘇維思發言時卻說，「我其實一點不喜歡貓，很抱歉。不過凱蒂貓可以」。戴琪這時搶起蘇維思的麥克風說：「她不是貓，她是小女孩！」

蘇維思說，她們穿這件球衣是為了嘲諷、重新詮釋范斯「糟透了的談話」，能用這種幽默的方式回應他很棒。但是，「我們不應該生活在一個（作為參議員的）高層官員會說出這種話、然後我們還要想辦法適應它的國家」。

她們也分享對賀錦麗的認識。

戴琪說，賀錦麗2017年選上聯邦參議員，民主黨須在國會與川普政府「格鬥」。在司法委員會的賀錦麗質詢大法官提名人時，展現檢察官的「卓越、紀律、毅力和堅韌」，她從此對賀有強烈認同，「她一直在保護那些沒有能力保護自己的人」。

蘇維思說，她認識賀錦麗10多年。當時她在加州州政府勞工與勞力發展廳的勞工委員會辦公室，負責確保勞工法令執行、處理雇主未正常支付勞工應得工資等問題。賀錦麗是加州檢察長，主動跟她取得聯繫，希望合作處理勞工議題。

蘇維思說，賀錦麗特地在加州檢察長辦公室成立專責單位，現在仍在運作，「她就是這樣的人」，「這是為什麼我很興奮能選她當我們的總統」。（編輯：高照芬）1130822

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