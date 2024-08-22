本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／威廉波特少棒台灣勝日本 將爭取國際組冠軍
首頁 / 國際

印度安德拉邦製藥工廠爆炸 已知17死40傷

2024/8/22 08:02（8/22 08:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：ANI News

（中央社記者李晉緯新德里22日專電）一座位於印度安德拉邦（Andhra Pradesh）的製藥工廠21日發生爆炸，已知有17人喪命，另有40人受傷，由於可能還有遺體埋在火場廢墟中，死亡人數恐將持續攀升。

「印度人報」（The Hindu）指出，安德拉邦納卡帕爾萊縣（Anakapalli）阿楚塔普拉姆經濟特區（Special Economic Zone at Atchutapuram）生產化學物品和醫藥原料的Escientia先進科學公司（Escientia Advanced Sciences Private Ltd.）工廠發生爆炸，造成至少17名工人死亡。

這場爆炸的衝擊力之大，讓一些工人的肢體被炸飛，當地也遭濃煙吞沒。由於4層樓高的建築陷入火海，搜救人員擔心仍有工人的遺體尚未挖出，因此確實的死亡人數恐怕還會再往上加。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指，當地警局首長狄皮卡（M. Deepika）說：「救援行動仍在進行，死亡人數可能會再上升，另有40人受傷。」

起初有報導指爆炸的是工廠內的反應爐，但安德拉邦阿納卡帕爾萊縣（Anakapalli）行政長官克瑞希南（Vijaya Krishnan）指，爆炸發生在反應爐現場，但爆炸的並非反應爐，實際爆炸的來源有待確認。

警方目前推測，這可能是起因為電力問題引發的火災。

印度新聞信託社（PTI）提到：「工廠有381名員工，分兩個班工作。爆炸發生在午餐時段，因此現場的工作人員較少。」

「今日印度報」（India Today）報導，搜救人員表示，困在火場當中的13人已獲救。（編輯：高照芬）1130822

延伸閱讀
印度實習女醫姦殺案凸顯女性夢魘 醫院安全環境差、部分廁所無法鎖印度6層樓房坍塌 至少7死15傷日本九州水泥廠疑船上貨物爆炸 7人受傷送醫菲律賓南部煙火倉庫大爆炸 釀5死38傷
克瑞希南
印度南部製藥工廠爆炸 至少7死30傷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：